Gościem Karoliny Kamińskiej jest Jarosław Gniazdowski, Aeroklub Ziemi Lubuskiej
https://youtu.be/MZFUhuhKfmI
Dania dołączą do unijnej inicjatywy budowy muru dronowego na wschodniej flance. Władze w Kopenhadze podjęły taką decyzję po wtargnięciu bezzałogowców...
Ukraina ze wsparciem Unii Europejskiej może wygrać wojnę z Rosją - napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Amerykański prezydent podkreślił...
Gościem Marcina Sasima Wojciech Kowalewski burmistrz Skwierzyny https://youtu.be/glT_0VcdbEU
Rosja musi zakończyć wojnę i przyjąć za nią pełną odpowiedzialność - powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas debaty na 80. Sesji...
Kargowa przejmuje budynek byłego dworca kolejowego w mieście. Samorząd podpisał już umowę na remont budynku. - Chcemy, aby siedzibę znalazły...
Bardzo sprawnie przebiega budowa obwodnicy Drezdenka. Stopień zaawansowania prac jest wysoki. Powstaje droga, przepusty pod nią i przeprawy mostowe. Inwestorem...
