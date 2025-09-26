W Filmach Wartych Zachodu wspomnimy wybitnego amerykańskiego aktora – Roberta Redforda. Artysta odszedł w wieku 89 lat, 16 września. W 2002 roku został uhonorowany Oscarem za całkokształ twórczości. Dziś opowiemy o filmach z Robertem Redforem, które utkwiły nam w pamięci. Zapraszają Krzysztof Filmanowicz i Piotr Kuśnierz.