Gościem Karoliny Kamińskiej jest Henryk Janowicz, dyrektor lubuskiego oddziału GDDKiA
Frekwencja na zajęciach z Edukacji Zdrowotnej będzie poniżej 50 procent - szacuje minister edukacji Barbara Nowacka. Na antenie Programu 1...
Do Zielonej Góry wraca Festiwal Podróżniczy „Zielone Globy”. Spotkanie pasjonatów podróży z globtroterami z całego kraju odbędzie się w najbliższą...
Gościem Daniela Rutkowskiego Marek Halasz PSL, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego
Media Publiczne w latach 2015-2023 dopuszczały się oszczerstw i manipulacji wobec aktywistów i organizacji obywatelskich - wynika z raportu komisji ds....
Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Wojciech Król powiedział, że w Polsce przydałaby się kampania społeczna uświadamiająca w temacie dezinformacji. - W...
Kilkudziesięciu godzin trzeba, aby do pracy wróciły promy przez Odrę w Połęcku i Pomorsku. Promy były w remoncie i powinny...
