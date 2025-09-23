Media Publiczne w latach 2015-2023 dopuszczały się oszczerstw i manipulacji wobec aktywistów i organizacji obywatelskich – wynika z raportu komisji ds. represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, która bada nadużycia w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości
Komisja opisała przypadki nieetycznych działań mediów publicznych i przekazała je organom ścigania.
– Obiektami medialnych ataków byli m.in. obywatele RP czy Komitet Obrony Demokracji – mówi przewodnicząca komisji mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram
Komisja zwraca uwagę, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie podejmowała skutecznych interwencji wobec budzących kontrowersje audycji dotyczących społeczeństwa obywatelskiego.
Karnista z Uniwersytetu Jagielońskiego prof. Mikołaj Małecki wskazuje do jakiej skali nieprawidłowości dochodziło w przekazywaniu informacji w mediach publicznych.
Komisja proponuje rządzącym likwidację Rady Mediów Narodowych, zmianę kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz zapewnienie przejrzystych procedur powoływania i odwoływania zarządów i rad nadzorczych spółek mediów publicznych.
Kolejny raport komisji zostanie przedstawiony jesienią.
Czytaj także:
Szef MS: W Polsce budowano system autorytarny. Posłowie komentują
W latach rządów Zjednoczonej Prawicy w represjonowanie obywateli zaangażowane były różne instytucje, w tym służby, policja, wymiar sprawiedliwości, jak i media publiczne - powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, przytaczając...Czytaj więcejDetails