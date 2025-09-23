Media Publiczne w latach 2015-2023 dopuszczały się oszczerstw i manipulacji wobec aktywistów i organizacji obywatelskich – wynika z raportu komisji ds. represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, która bada nadużycia w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości

Komisja opisała przypadki nieetycznych działań mediów publicznych i przekazała je organom ścigania.

– Obiektami medialnych ataków byli m.in. obywatele RP czy Komitet Obrony Demokracji – mówi przewodnicząca komisji mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram

Komisja zwraca uwagę, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie podejmowała skutecznych interwencji wobec budzących kontrowersje audycji dotyczących społeczeństwa obywatelskiego.

Karnista z Uniwersytetu Jagielońskiego prof. Mikołaj Małecki wskazuje do jakiej skali nieprawidłowości dochodziło w przekazywaniu informacji w mediach publicznych.

Komisja proponuje rządzącym likwidację Rady Mediów Narodowych, zmianę kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz zapewnienie przejrzystych procedur powoływania i odwoływania zarządów i rad nadzorczych spółek mediów publicznych.

Kolejny raport komisji zostanie przedstawiony jesienią.