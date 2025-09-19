W 105 Kresowym Szpitalu Wojskowym przeprowadzono ćwiczenia z próbnej ewakuacji personelu i pacjentów na wypadek pożaru. W treningu wzięły udział zastępy wojskowej i państwowej straży pożarnej, policji, żandarmerii wojskowej oraz straży miejskiej.

Celem ćwiczenia było doskonalenie procedur bezpieczeństwa oraz zapewnienie sprawnej i skutecznej reakcji na sytuacje kryzysowe. – Takie szkolenia przeprowadzane są raz w roku. Chodzi tu o sprawdzenie koordynacji działań w obliczu pożaru czy innego kryzysu – mówi komendant szpitala pułkownik Mariusz Piwowarczyk:

– Tutaj liczy się czas. My wykonujemy swoje zadania, zaś pracownicy szpitala zabezpieczają hospitalizowanych pacjentów – mówi aspirant Dawid Lewandowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zarach:

– Scenariusz jest fikcyjny, ale działania są jak najbardziej praktycznie. Urealniamy je, aby maksymalnie zbliżyć do możliwej sytuacji zagrożenia – mówi szef logistyki lecznicy Jerzy Bączyk:

– Oprócz pożaru przed szpitalem był symulowany wypadek komunikacyjny, gdzie jest wielu rannych. Tutaj też doskonalimy odpowiednie procedury – mówi ratownik medyczny Jakub Łażewski:

Dodajmy, że ćwiczenie oceniane jest przez specjalistów z zielonogórskiej delegatury Państwowej Straży Pożarnej.