Jednoosobowa fundacja pomaga kotom w niewielkiej wsi Józefów nad jeziorem Sławskim. O ile w większych ośrodkach są schroniska, wolontariusze czy po prostu wrażliwi ludzie, a tyle pomaganie zwierzętom w niewielkiej wiosce bywa trudniejsze. Nie zraziło to jednak Zuzanny Krukowskiej, która w Józefowie założyła fundację Kocie Łzy.

– Zobaczyłam wiele wałęsających się po wsi kotów, często zostawianych tu przez letników, więc postanowiłam im pomóc – opowiada Zuzanna Krukowska.

Fundacja Kocie Łzy w Józefowie ma stałych darczyńców, jak Nadleśnictwo Sława Śląska, ale bywają też osoby i instytucje wspierające fundację okazjonalnie.