W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu powiat żagański zachęca do aktywności. Kampania propagująca ruch w tym roku zaplanowana została od 23 do 30 września pod hasłem „ Be active”. Start w powiatowych treningach i rozgrywkach już we wtorek.

To już 10 edycja propagowania sportu w Polsce w takim wymiarze. – Zachęcamy dzieci, młodzież, ale i dorosłych do dołączenia do inicjatywy. Na każdy z tych dni zaplanowaliśmy różne formy lekkoatletyczne czy gry zespołowe – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

– Sama lubię ruch i namawiam nie tylko młodych do aktywnego spędzenia czasu na obiektach Areny – zaznacza włodarz powiatu:

Początek wtorkowego Powiatowego Tygodnia Sportu godzina 9.30 przy ulicy Kochanowskiego.