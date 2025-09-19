Żagań rozpoczął trzydniowe święto miasta. Ruszył Jarmark Świętego Michała. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Nie brak stoisk z rękodziełem i innymi produktami. Każdego wieczora wystąpią gwiazdy.

Cykl wydarzeń zainaugurował barwny korowód, który przeszedł ulicami na podzamcze pałącu książęcego. Miejską przestrzeń wypełniają liczne stragany przyciągające zapachami i niecodziennymi wyrobami. – Na razie jest spokojnie, ale już widać, że szykuje się dobry weekend – mówią sprzedawcy, którzy do Żagania przyjechali z całej Polski:

Sami mieszkańcy oraz przybyli do Żagania podkreślają, że takie imprezy ożywiają miasto. – Naprawdę miło popatrzeć na to, co się dziś tu dzieje. Wiele straganów, dwie sceny i koncerty. Tak powinno być częściej – dodają uczestnicy miejskiego święta:

Dodajmy, że cały program weekendowych jarmarku dostępny jest w mediach społecznościowych magistratu i miejskich instytucji sportu i kultury.