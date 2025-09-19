W Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach można odbyć podróż w czasie. W placówce zorganizowano dwudniowy festyn średniowieczny. To nawiązanie do obchodów tysięcznej rocznicy koronacji Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski.

Organizatorzy przygotowali dla przybyłych ciekawy program. – Dzięki takim wydarzeniom w atrakcyjny sposób prowadzimy lekcję historii naszego kraju, ale i regionu. Można przenieść się w wieki średnie między innymi dzięki prowadzonym warsztatom – mówi Arkadiusz Olak z żarskiego muzeum:

– Takie lekcja przyciągają dzieci. To doskonały sposób na naukę poprzez zabawę – mówi nauczycielka historii Bożena Masłowska:

Sami odwiedzający muzeum podkreślają, że takie inicjatywy sprzyjają odkrywaniu i utrwalaniu kart historii Polski. – Taka lekcja jest super. Można poznać, jak wyglądało życie kilkaset lat temu – zaznaczają młodzi żaranie:

– Dzisiaj rozmawiamy o ziołach i ich wykorzystywaniu dawniej. Dzieci bardzo się angażują w tworzenie ziołowych kadzideł – mówi zielarka Justyna Owczarz:

Dodajmy, że sobotni start imprezy zaplanowano na godzinę 10.00.