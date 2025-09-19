Specjaliści z całego kraju zjechali się do Zielonej Góry – przez najbliższe dwa dni na terenie naszego miasta będzie odbywać się Polska Unia Szpitali Klinicznych.

To wydarzenie, podczas którego lekarze i dyrektorzy mają możliwość do wspólnej debaty na temat bezpieczeństwa pacjentów i możliwościach dalszego rozwoju.

Na spotkaniu obecna była minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, która zaznaczała, że rząd zamierza konsekwentnie zwiększać budżet placówek medycznych:

– Polska Unia Szpitali Klinicznych zapewnia nam wymianę poglądów i wspólnych doświadczeń, dzięki którym możemy ulepszać placówki medyczne – mówi Jakub Kraszewski, przewodniczący Polskiej Unii Szpitali Klinicznych:

Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, podkreśla, że w ostatnich latach zielonogórska placówka podjęła wiele działań, które zwiększyły umiejętności personelu i zagwarantowały lepszą opiekę medyczną:

Poprzedni zjazd odbył się w Szpitalu Uniwersyteckim w Bydgoszczy. Dyrektor placówki Agnieszka Rogalska przyznaje, że tego typu spotkania są inspiracją do realizowania nowych projektów:

Obrady Polskiej Unii Szpitali Klinicznych zainaugurowano w rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego.