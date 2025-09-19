Fundacja Kocie Łzy – Józefów (gm. Kolsko)
Odra wygrała w Świebodzinie, choć Pogoń długo walczyła
W meczu otwierającym ósmą kolejkę piłkarskiej IV ligi Odra Bytom Odrzański pokonała na wyjeździe Pogoń Świebodzin 3:0. Już od pierwszych...
Koszykarze Zastalu pokonali czeski BK Dećin w przedostatnim sparingu przed kolejnym sezonem w Polskiej Lidze koszykówki. Podopieczni Arkadiusza Miłoszewskiego wygrali...
Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad Platformą Petrobaltic - morską instalacją wydobywczą należącą do Grupy Orlen. "Naruszona została strefa...
W pierwszym odcinku Filmów Wartych Zachodu po wakacyjnej przerwie, serial "Grupa zadaniowa". To historia agentów FBI, którzy wpadają na trop...
Trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, należącej do NATO. Maszyny pozostawały przez 12 minut nad Zatoką Fińską. Szef...
Żagań rozpoczął trzydniowe święto miasta. Ruszył Jarmark Świętego Michała. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Nie brak stoisk z rękodziełem i innymi...
