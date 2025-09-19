Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Przemysław Fiugajski, dyrygent i dyrektor artystyczny Filharmonii Gorzowskiej
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Przemysław Fiugajski, dyrygent i dyrektor artystyczny Filharmonii Gorzowskiej
W sobotę siatkarze Karton-Pak Astry Nowa Sól po raz pierwszy w tym sezonie PLS 1. ligi zaprezentują się we własnej...
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Ewa Dominiak, Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Gorzowie https://youtu.be/Bt5vcz51WrU
W niedzielę piłkarki TS-u Przylep Zielona Góra zagrają przed własną publicznością z Komax Unią Opole w ramach czwartej kolejki III...
Przy ulicy Rybackiej przygotowano przyczółki pod budowę mostu technicznego zabezpieczającego budowę miejskiego basenu w Żaganiu. Konstrukcja stanie jeszcze w tym...
Samorządy przystępują do konstrukcji budżetów na 2026 rok. Wrześniowy termin rozpoczęcia prac nad najważniejszym gminnym dokumentem i planem rozwoju gminy...
Nadleśnictwo Żagań wraz z iłowską gminą zapraszają na niedzielną wycieczkę rowerową. Akcja pod nazwa „Pokręć się po lesie” ruszy spod...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
Radio Zachód S.A.
ul. Kukułcza 1
65-472 Zielona Góra