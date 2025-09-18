Urząd miasta w Dobiegniewie chce wprowadzić skrócony czas pracy. Samorząd zgłosił się do pilotażowego programu ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej. Do ministerstwa wpłynęło 2 tysiące wniosków od pracodawców z całej Polski. Listę firm zakwalifikowanych do programu poznamy 15 października.

– Jest to pilotaż i będziemy testować różne rozwiązania, które w przyszłości będziemy chcieli wdrożyć w urzędzie – mówi mówi Marcin Zbrzyzny, zastępca burmistrza Dobiegniewa.

Jak dodaje zastępca burmistrza Dobiegniewa zmiana nie oznacza, że urząd będzie pracował mniej wydajnie.

Resort zapowiedział wsparcie w wypracowaniu najlepszych rozwiązań dotyczących skróconego czasu pracy. Podmioty, które wezmą udział w pilotażu, będą mogły liczyć na dofinansowanie – do miliona złotych.