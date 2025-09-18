Gościem Marcina Sasima jest Marcin Zbrzyzny, wiceburmistrz Dobiegniewa
Centrum szkoleniowe z obsługi dronów dla dzieci i młodzieży zostało otwarte w litewskiej miejscowości Taurogi. Docelowo na Litwie ma powstać...
Telewizja ABC zdjęła z anteny program znanego satyryka Jimmy'ego Kimmela po jego komentarzach na temat zabójstwa konserwatywnego aktywisty Charlie'ego...
Za dwa tygodnie polskie sklepy czeka duża zmiana. Z początkiem października startuje system kaucyjny. W punktach sprzedaży zaczną pojawiać się...
Nowy samochód pożarniczo-gaśniczy i sztandar otrzymała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzewie. To nie tylko wyposażenie druhów w nowy sprzęt,...
Do gminy Czerwieńsk trafiło 10 laptopów z ministerstwa cyfryzacji. Zostaną przekazane do szkoły w Nietkowicach. To podarunek, który ma związek...
Wójt gminy Przewóz oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Lipnej zapraszają na festyn strażacki oraz zawody pożarnicze. Już w sobotę pierwsze...
