Zbliża się kolejna edycja Lubuskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę 20 września w Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie. Organizatorem kongresu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Kongres organizowany jest od 2017 roku. Tegoroczna odsłona ma nieco inną formę, bowiem będzie to tzw. giełda kooperacji.

– Przygotowaliśmy osiem obszarów tematycznych, a szczególną uwagę poświęciliśmy strefie motywacji – mówi Łukasz Pabierowski, zastępca dyrektora departamentu Gospodarki i Rozwoju w UMWL:

Przed budynkiem powstanie specjalne miasteczko, gdzie pojawią się przedstawiciele instytucji i urzędów partnerskich:

Do udziału w kongresie zaproszono także ciekawych gości specjalnych:

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz pracowników firm. Udział w kongresie jest bezpłatny, ale trzeba się zarejestrować. Zapisy prowadzone są na stronie www.kongres.lubuskie.pl.