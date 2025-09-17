Rząd przyjął projekt ustawy o utworzeniu Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. To pierwszy nowy park narodowy od 24 lat.
Nowy park narodowy powstanie w woj. zachodnio-pomorskim. Jego obszar wyniesie 3,8 tys. hektarów.
Jak mówi minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska – to miejsce wymaga specjalnej ochrony między innymi ze względu na występującą w nim bioróżnorodność:
Szefowa resortu klimatu przekazała, że park powstanie jeszcze w tym roku:
Projekt przewiduje, że na terenie parku będzie możliwe wędkowanie i rybactwo kulturowe. Granice zostały ustalone w porozumieni z lokalnymi władzami – w taki sposób, by chronić zasoby przyrodnicze i nie włączać obu ramion rzeki do parku.
