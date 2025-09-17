Ministerstwo Klimatu i Środowiska odrzuciło protest mieszkańców w sprawie wybudowania na terenie gminy Sława pilotażowej farmy wiatrowej. Na powierzchni 5,5 hektara, gdzie jest między innymi Puszcza Tarnowska, ma powstać 19 turbin o wysokości 250 metrów. Las, w nadleśnictwach Sława i Nowa Sól, został trzy lata temu wydzierżawiony duńskiej firmie, która rozpoczęła procedury projektowe i uzyskania wszelkich pozwoleń. Rada Gminy Sława poprzedniej kadencji podjęła uchwałę w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego i wyłączenia terenu pod inwestycję z gospodarki leśnej. – Lasy powinny uczestniczyć w pozyskiwaniu odnawialnych źródeł energii – mówi Artur Tararuj, nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Sól

Realizacja inwestycji, od momentu uzyskania wszelkich pozwoleń, może trwać od pięciu do siedmiu lat.