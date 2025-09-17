Żarski magistrat oraz Towarzystwo Upiększania Miasta zapraszają mieszkańców do udziału w podziękowaniu za zebrane plony. W centrum miasta w niedzielę ruszają dożynki i Jarmark Wina i Miodu. Nie zabraknie stoisk z lokalnymi i regionalnymi przysmakami.

Wydarzenie w rynku poprzedzi msza święta i korowód, który przemaszeruje w miejsce dożynek i jarmarku. – W sercu Żar czekać będą wystawcy oferujący produkty, które dała nam natura. To jest także jedyna okazja, aby skosztować miodu najwyższej jakości. Będzie także sposobność do rozmów z pszczelarzami – mówi sekretarz Towarzystwa Upiększania Miasta Rafał Szymczak:

Dodajmy, że uroczyste otwarcie wydarzenia zaplanowano na godzinę 13.00.