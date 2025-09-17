Szczęśliwi mieszkańcy 22 mieszkań w bloku przy ulicy Kolejowej w Czerwieńsku odebrali wczoraj klucze do nowych mieszkań. Powstały w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Lubuskie Trójmiasto. Radość okazywali wczoraj przedstawiciele KZN, samorządu, wykonawcy inwestycji, ale przede wszystkim mieszkańcy.
W Zielonej Górze pokażą jak jeździ się na nartorolkach
Już po raz czwarty odbędzie się Zielonogórski Rajd Nartorolkowy. Jego uczestnicy korzystają ze sprzętu łączącego w sobie cechy nart biegowych...