Bezmyślne działanie czy kolejna prowokacja – służby badają sprawę drona, który latał wieczorem nad budynkami rządowymi w Warszawie.

Bezzałogowiec został ściągnięty przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, a sterujących nim zatrzymano. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zwrócił uwagę na szybkie działanie służb:

Jacek Dobrzyński zaznaczył, że służby, w tym ABW, wyjaśniają sprawę. Na razie nic nie wskazuje na to, że była to akcja szpiegowska:



Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zaapelował, aby podczas korzystania z dronów przestrzegać przepisów i zwracać uwagę na oznakowanie:

Dwie osoby, które kierowały dronem, zatrzymała policja. To dwudziestojednoletni Ukrainiec i siedemnastoletnia Białorusinka.