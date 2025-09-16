Dobiega końca budowa sali sportowej przy szkole podstawowej w Trzebielu. Inwestycja to koszt 6 milionów złotych. Zadanie realizowane jest przy wykorzystaniu środków zewnętrznych. Dofinansowanie sięga 5 milionów złotych.

Na zadaszone boisko wielofunkcyjne z zapleczem uczniowie i nauczyciele czekali od dawna. – Bardzo nas cieszy ta inwestycja. Jesteśmy już naprawdę na ostatniej prostej. Wygląda to imponująco – mówi wójt gminy Tomasz Sokołowski:

– Przy tak ważnej dla gminy i tak kosztownej inwestycji nie mogliśmy nie ubiegać się o pomoc finansową. Bez tych środków byłoby nam ciężko podjąć się zadana – zaznacza włodarz gminy:

Termin zakończenia inwestycji to 29 października.