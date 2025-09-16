Michał Głębocki z MX Plast Stali Wawrów zajął drugie miejsce w turnieju miniżużlowym o Puchar Prezydenta miasta Częstochowy.

Zawody te miały być preludium do turniejów finałowych Indywidualnych Mistrzostw Polski w klasie 85-140 ccm. Te jednak zostały odwołane, mówi trener miniżużlowców Stali Paweł Parys

Wyniki:

1. Bartosz Bartkowiak [MKMŻ Rybki Rybnik] (2,2,3,3,3) 13

2. Michał Głębocki [MX Plast Stal Wawrów] (2,3,2,2,3) 12 + 3 w biegu dodatkowym

3. Sawin Turowski [KS Toruń] (3,1,3,3,2) 12 + 2 w biegu dodatkowym

4. Marcel Zwierzyński [MX Plast Stal Wawrów] (3,2,3,2,2) 12 + 1 w biegu dodatkowym

5. Szymon Kazaniecki [KS Toruń] (1,3,2,3,3) 12 + 0 w biegu dodatkowym

6. Alan Kielan [Stilmar Włókniarz Częstochowa] (3,3,2,1,1) 10

7. Marcel Pawłowski [Cemex Speedway Rędziny] (0,3,2,0,3) 8

8. Nikodem Przedpełski [KS Toruń] (3,1,1,3,0) 8

9. Maja Jona [MKMŻ Rybki Rybnik] (2,1,3,1,1) 8

10. Nikodem Martyniak [Cemex Speedway Rędziny] (1,2,1,2,2) 8

11. Adam Syguda [Stilmar Włókniarz Częstochowa] (2,2,1,0,1) 6

12. Jan Drogosz [Stilmar Włókniarz Częstochowa] (1,1,0,1,2) 5

13. Fabian Biczak [Stilmar Włókniarz Częstochowa] (T,0,1,2,0) 3

14. Mikołaj Bula [MKMŻ Rybki Rybnik] (1,0,D,1,0) 2

15. Kacper Otto [Falubaz Junior Zielona Góra] (0,0,0,0,1) 1

16. Wojciech Szymura [MKMŻ Rybki Rybnik] (0,0,0,0,U) 0