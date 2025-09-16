Gościem Karoliny Kamińskiej jest Jerzy Łaboński, okręgowy inspektor pracy
Życie jest jak rzeka. Czasem płynie wartko, innym razem zwalnia, a kiedy indziej napotyka na przeszkody. Okazuje się, że nawet...
Lądowisko dla śmigłowców na międzyrzeckim szpitalu? Szpitalny Oddział Ratunkowy takie miejsce powinien mieć. Wiele wskazuje na to, że najlepszym miejsce...
Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie ma już 80 lat. Przez ten czas niewiele zmieniała się nazwa, nie zmieniał się też profil...
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zdecydował się promować wiedzę o akcji T4. To akcja zamordowania w latach 1942-45 około 10...
W siedzibie żagańskiego powiatu podpisano umowę na długo oczekiwaną budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole numer 59. Koszt inwestycji to nieco...
Wąska i nierówna ulica Pluty w Iłowej zupełnie zmieniła wygląd. Droga jest szersza i wykonana z kostki granitowej. Są też...
