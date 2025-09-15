Oczekiwana zamiana miejsc. Zwolnione w zeszłym miesiącu stanowisko wiceprzewodniczącego sejmiku województwa lubuskiego zajął Zbigniew Kołodziej z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kołodziej zastąpił w tej roli partyjną koleżankę Annę Chinalską.

Chinalska w zeszłym miesiącu wybrana została na zwolnioną wcześniej przez Kołodzieja posadę w zarządzie województwa. Politycy PSL wymienili się więc stanowiskami.

Kołodziej był jedynym kandydatem na wiceprzewodniczącego sejmiku. Zgłosiła go rządząca województwem koalicja PO-PSL-Polska 2050. Kołodziej zyskał jednomyślne poparcie, głosowali na niego wszyscy obecni radni, w tym także klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Trzy pozostałe stanowiska w prezydium sejmiku obsadzają bez zmian: Anna Synowiec z PO, Elżbieta Płonka z PiS i Edward Fedko z klubu Trzecia Droga.