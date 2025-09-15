Gościem Sławomira Kordyjalika jest Tadeusz Ardelli, radny wojewódzki PiS
Kanclerska CDU wygrała wybory w najludniejszym landzie Niemiec. Głosowanie nad składem samorządów w Nadrenii Północnej Westfalii było pierwszym sprawdzianem dla...
Gościem Marcina Sasima jest Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa https://youtu.be/NSuvlGQiMsc
Relacje gospodarcze Warszawy i Pekinu oraz wojna na Ukrainie - to główne tematy spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Chin....
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zagroził wprowadzeniem stanu wyjątkowego w Waszyngtonie i poddaniem miasta pod władzę federalną. Stało się to...
Modernizację węzłów i sieci ciepłowniczych na terenie gminy Międzyrzecz będzie przeprowadzał Zakład Energetyki Cieplnej w Międzyrzeczu. Projekt będzie realizowany dzięki...
Gmina Świebodzin chce doświetlić przejścia dla pieszych. Zbliża się czas, kiedy dzień staje się krótszy i znacznie mniej jest dziennego...
