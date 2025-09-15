Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu tworzy indywidualny plan pomocy dla rodzin z tak zwaną „niebieską kartą”. Placówka oferuje pomoc prawną i psychologiczną. To także lokale przeznaczone dla osób czy rodzin dotkniętych przemocą domową.

Każdego roku do placówki wpływa kilkadziesiąt spraw oznaczonych „niebieską kartą”. – Uruchomienie takiej procedury i włączenie innych służb do procesu pomocy zwiększa szanse na skuteczne zatrzymanie przemocy domowej. Informujemy osoby pokrzywdzone o przysługujących im prawach. Oferujemy również rozmowy z psychologiem i prawnikiem – mówi dyrektor Piotr Puchalski:

Dodajmy, że obecnie w zasobach żagańskiego OPS-u znajdują się trzy lokale dla rodzin z „niebieską kartą”.