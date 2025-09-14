Spis treści
Papież Leon XIV kończy w niedzielę (14 września) 70 lat. Pierwszy w historii papież z USA to augustianin z Chicago, były wieloletni misjonarz w Peru, poliglota i miłośnik sportu, przede wszystkim tenisa; z wykształcenia również matematyk.
W dniu urodzin Leon XIV spotka się z wiernymi w Watykanie na modlitwie Anioł Pański, a po południu w bazylice Świętego Pawła za Murami będzie przewodniczyć uroczystości upamiętniającej męczenników i świadków wiary XXI wieku. Obecni będą reprezentanci innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.
Papież (Robert Francis Prevost) urodził się 14 września 1955 roku w Chicago w rodzinie o francuskich, włoskich, hiszpańskich, a także kreolskich korzeniach.
Dziadek papieża ze strony ojca Salvatore Giovanni Riggitano urodził się w Milazzo na Sycylii, a po emigracji do Stanów Zjednoczonych na początku XX wieku zmienił nazwisko na John R. Prevost przyjmując panieńskie nazwisko swojej teściowej, Francuzki Jeanne Eugenie Prevost.
Ojciec papieża, Louis Marius Prevost jako chorąży amerykańskiej armii brał udział w lądowaniu wojsk alianckich w Normandii 6 czerwca 1944 roku. Był na statku przewożącym wojsko, ciężarówki i czołgi.
Dwaj starsi bracia papieża to Louis Martin i John Joseph.
Robert Prevost ukończył seminarium ojców augustianów w 1973 roku. W 1977 r. otrzymał dyplom z matematyki i filozofii na uniwersytecie Villanova w Filadelfii.
W tym samym roku wstąpił do nowicjatu ojców augustianów i otrzymał święcenia w 1982 roku. W 1985 roku został wysłany z misją zgromadzenia zakonnego Świętego Augustyna do Peru, gdzie pracował jako kanclerz diecezji Chulucanas i wikariusz parafii w tamtejszej katedrze.
Otrzymał tytuł doktora prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu w Rzymie.
W 1988 roku Robert Prevost udał się ponownie do Peru, gdzie pełnił różne funkcje; był dyrektorem seminarium augustianów w Trujillo i wykładowcą prawa kanonicznego w seminarium diecezjalnym, a także jego rektorem.
W 1999 roku wrócił do Chicago, ponieważ został mianowany prowincjałem augustianów w swoim rodzinnym mieście.
W 2001 roku wybrano go na przełożonego generalnego Zakonu św. Augustyna. Funkcję tę pełnił do 2013 roku. W tym czasie odwiedzał Polskę wspierając prowincję zakonną.
W 2014 roku papież Franciszek mianował go administratorem apostolskim sede vacante diecezji Chiclayo w Peru, a potem jej ordynariuszem. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa In Illo uno unum (W Nim stanowimy jedno) z „Objaśnień Psalmów” świętego Augustyna.
Następnie papież mianował go administratorem apostolskim peruwiańskiej diecezji Callao.
Biskup Prevost był wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Peru w latach 2018-2023. Ma również obywatelstwo tego kraju.
W 2022 r. uczestniczył w rozmowach Konferencji Episkopatu Peru z ówczesnym prezydentem Pedrem Castillem podczas kryzysu politycznego. W czasie tłumionych przez władze w Limie protestów przeciwko usunięciu Castilla razem z kierownictwem Episkopatu zaapelował w liście otwartym do Kongresu o zaprzestanie stosowania przemocy, wysłuchanie protestujących i przyśpieszenie wyborów.
Na nagraniach filmowych z czasów posługi w Peru widać przyszłego papieża w dżinsach, kaloszach, flanelowej koszuli i w czapeczce z daszkiem, pomagającego miejscowej ludności podczas powodzi. Wsie i miasteczka odwiedzał często jeżdżąc konno.
30 stycznia 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem Dykasterii ds. Biskupów i przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej.
Godność kardynała prefekt Prevost otrzymał od Franciszka na konsystorzu 30 września 2023 roku.
Od lat jest zapalonym tenisistą. W latach pracy w Kurii Rzymskiej chodził regularnie do rzymskiej siłowni.
Kardynał Robert Prevost został wybrany w drugim dniu konklawe 8 maja br. w czwartym głosowaniu.
Kilka minut po ogłoszeniu „Habemus Papam” wyszedł na balkon bazyliki św. Piotra i powiedział wiernym: – Niech pokój będzie z wami wszystkimi, najdrożsi bracia i siostry. Takie było pierwsze pozdrowienie Chrystusa zmartwychwstałego, Dobrego Pasterza, który oddał życie za Bożą owczarnię.
Ja także chciałbym, by to pozdrowienie pokoju dotarło do naszych serc, dotarło do waszych rodzin, do wszystkich ludzi, gdziekolwiek się znajdują, do wszystkich ludów, do całej ziemi. Pokój wam
– powiedział.
Nowy papież podkreślił: – Razem musimy być Kościołem misyjnym, który buduje mosty i dialog.
12 maja podczas spotkania z dziennikarzami w Watykanie Leon XIV oświadczył, że „pokój zaczyna się od każdego z nas: od sposobu, w jaki patrzymy na innych, jak ich słuchamy i jak o nich mówimy”.
Wzywał, by powiedzieć „nie” wojnie słów i obrazów oraz odrzucenie paradygmatu wojny.
Inauguracja pontyfikatu odbyła się 18 maja. Uczestniczyło w niej około 200 tysięcy osób.
W homilii papież powiedział: – Zostałem wybrany nie mając żadnych zasług. Z bojaźnią i drżeniem przychodzę do Was jako brat, który pragnie stać się sługą waszej wiary i waszej radości, podążając z wami drogą miłości Boga, który pragnie, abyśmy wszyscy byli zjednoczeni w jedną rodzinę.
Wyjaśnił, że nigdy nie chodzi o zdobywanie innych poprzez dominację, religijną propagandę czy za pomocą narzędzi władzy, lecz chodzi zawsze i wyłącznie o to, by miłować tak, jak czynił to Jezus.
Chciałbym, bracia i siostry, aby to było naszym pierwszym wielkim pragnieniem: Kościół zjednoczony, znak jedności i komunii, który staje się zaczynem pojednanego świata
– oświadczył w programowej homilii.
Dodał: – Chcemy być małym zaczynem jedności, komunii, braterstwa.
Szybko nowy papież przywrócił kilka tradycji, od których odstąpił Franciszek. Od razu zaczął nosić mucet, zakładany na sutannę. Pojechał już kilka razy na wypoczynek do letniej rezydencji w Castel Gandolfo, do której nie jeździł jego poprzednik. Ma też wkrótce zamieszkać w remontowanym obecnie apartamencie w Pałacu Apostolskim. Razem z papieżem zamieszka tam mała wspólnota kilku jego współbraci augustianów.
Według nieoficjalnych informacji jeszcze we wrześniu, a więc cztery miesiące po wyborze, ma ukazać się pierwszy dokument papieża – adhortacja apostolska na temat ubogich. Prace nad nim rozpoczął Franciszek, a sfinalizuje je, w duchu kontynuacji, jego następca. Publikacja nie została jeszcze zapowiedziana przez Watykan.
W najbliższych tygodniach oczekiwane jest ogłoszenie pierwszej podróży Leona XIV do Turcji i Libanu. Planowana na listopad wizyta w Turcji związana będzie z 1700-leciem Soboru Nicejskiego, czyli przełomowego zgromadzenia biskupów chrześcijańskich Cesarstwa Rzymskiego. Odbyło się ono w Nicei, jak miejscowość ta była nazywana w starożytności i średniowieczu. Obecnie nosi ona nazwę Iznik.
Do tej podróży ma zostać dodana także wizyta w Libanie, co byłoby symbolicznym sygnałem troski o cały Bliski Wschód po częstych apelach papieża o pokój w regionie.
Według medialnych doniesień w przyszłym roku możliwa jest podróż Leona XIV do Afryki, potem do Argentyny – ojczyzny Franciszka oraz do Urugwaju i Peru.
Nie wiadomo jeszcze kiedy Leon XIV odwiedzi swoją ojczyznę, Stany Zjednoczone.
W piątek papież wyraził nadzieję, że wkrótce odwiedzi włoską wyspę Lampedusa, symbol kryzysu migracyjnego w Europie.
Jego brat John w wywiadzie telewizyjnym wyjawił niedawno, że papieżowi najbardziej brakuje możliwości prowadzenia samochodu, co uważa za relaksujące zajęcie.
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda złożył życzenia papieżowi Leonowi XIV z okazji jego 70. urodzin. W imieniu Kościoła w Polsce zapewnił papieża o nieustannej modlitwie w jego intencji i życzył, aby nie zabrakło mu sił i determinacji w głoszeniu prawdy Ewangelii.
Papież Leon XIV kończy w niedzielę 70 lat. W dniu urodzin Leon XIV spotkał się z wiernymi w Watykanie na modlitwie Anioł Pański. Wierni przynieśli na plac transparenty z życzeniami urodzinowymi dla papieża w kilku językach.
Z okazji urodzin życzenia papieżowi złożył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda.
W życzeniach opublikowanych w niedzielę (14 września) na stronie internetowej KEP abp Wojda zaznaczył, że wspólnota Kościoła w Polsce, wszyscy wierni, osoby konsekrowane, kapłani i biskupi dziękują papieżowi za jego życie i powołanie.
W dniu Twoich urodzin pragniemy życzyć obfitości Bożego błogosławieństwa i mocy Ducha Świętego do prowadzenia Kościoła w czasie naznaczonym wojną i cierpieniem. Jesteśmy przekonani, że współdziałając razem jako wspólnota, pod przewodnictwem następcy św. Piotra, możemy nieść orędzie pokoju całemu światu. Życzymy Waszej Świątobliwości, aby nie zabrakło sił i determinacji w głoszeniu prawdy Ewangelii
– napisał abp Wojda.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski i całego Kościoła w Polsce hierarcha zapewnił papieża o nieustannej modlitwie, zanoszonej każdego dnia „w szczególny sposób w duchowej stolicy Polski – na Jasnej Górze, u Królowej Polski, Pani Częstochowskiej”.
W dniu 70. urodzin przyjmij, Ojcze Święty, nasze synowskie oddanie oraz przyrzeczenie wierności i współdziałania z Tobą w prowadzeniu wspólnoty Kościoła
– dodał.
2. Leon XIV: nadal uczę się być papieżem
Papież Leon XIV w pierwszym wywiadzie udzielonym cztery miesiące po wyborze oświadczył, że nadal uczy się tej roli, a nowym aspektem jest dla niego to, że został „rzucony na poziom światowego przywódcy”. Wywiad dla amerykańskiego katolickiego portalu Crux ukazał się w przypadające w niedzielę 70. urodziny papieża.
Leon XIV pytany o to, czy bardziej utożsamia się ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Ameryką Południową, gdzie przez wiele lat przed wyborem na papieża pełnił posługę, odparł, że czuje się związany z obu tymi miejscami.
Oczywiście jestem Amerykaninem i bardzo to czuję, ale kocham także Peru, Peruwiańczyków; to część tego, kim jestem. Połowę mojej posługi spędziłem w Peru, a zatem perspektywa Ameryki Łacińskiej jest dla mnie bardzo cenna. Myślę, że wynika to również z uznania, jakie mam dla życia Kościoła Ameryki Łacińskiej, co moim zdaniem jest znaczące jeśli chodzi o moje więzy z papieżem Franciszkiem, moje rozumienie niektórych jego wizji Kościoła, a także jeśli chodzi o to, jak możemy kontynuować tę profetyczną wizję Kościoła dzisiaj i jutro
– stwierdził Leon XIV.
Na pytanie o to, komu kibicowałby na meczu USA i Peru na Mundialu, odparł: „Dobre pytanie, prawdopodobnie Peru i to z powodu emocjonalnych więzów. Jestem też wielkim fanem Włoch. Ludzie wiedzą, że jestem kibicem White Sox, ale jako papież kibicuję wszystkim drużynom” – powiedział przywołując nazwę drużyny baseballowej ze swojego rodzinnego Chicago.
Mówiąc o swoim rozumieniu papiestwa Leon XIV oświadczył, że musi się jeszcze wiele nauczyć.
Jest duża część tego, w co moim zdaniem byłem w stanie wdrożyć się bez większych problemów, czyli część duszpasterska. Chociaż jestem zaskoczony reakcją, jak jest nadal ogromna, zaangażowaniem ludzi w każdym wieku. Doceniam każdego, to, z czym przychodzą i słucham ich.
Następnie papież wyznał: „Totalnie nowym aspektem jest wrzucenie na poziom światowego przywódcy. To jest bardzo publiczne. Ludzie wiedzą o moich rozmowach telefonicznych i spotkaniach, jakie mam z głowami państw i rządów z krajów na całym świecie, w czasach, gdy głos Kościoła ma do odegrania ważną rolę. Dużo uczę się o tym, jaką rolę pełniła Stolica Apostolska w światowej dyplomacji przez wiele lat. Te rzeczy są dla mnie nowe”.
Zapewnił jednocześnie, że przez wiele lat śledził wydarzenia i starał się zawsze być na bieżąco poinformowany.
Ale rola papieża jest oczywiście dla mnie czymś nowym. Dużo się uczę i odczuwam wiele wyzwań, ale nie jestem przytłoczony. Musiałem jednak skoczyć na głęboką wodę” – przyznał. „Mam nadzieję, że będę w stanie umocnić innych w wierze, bo to jest najbardziej fundamentalna rola następcy Świętego Piotra
– wyjaśnił.
Zapytany o to, jak realistyczna jest hipoteza, że Watykan mógłby być mediatorem w sprawie zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie, Leon XIV podkreślił, że należy dokonać rozróżnienia między głosem Stolicy Apostolskiej apelującej o pokój i rolą mediatora. Tę drugą funkcję ocenił jako mniej realistyczną.
Myślę, że ludzie słyszeli różne apele, jakie wystosowałem podnosząc głos, głos chrześcijan i osób dobrej woli mówiąc, że pokój jest jedyną odpowiedzią. Niepotrzebne zabijanie ludzi po obu stronach, po tych latach w tym szczególnym konflikcie, ale także w innych, moim zdaniem musi sprawić, żeby ludzie obudzili się i powiedzieli: jest inna droga niż ta
– stwierdził.
Papież przypomniał, że Watykan kilka razy zaoferował rolę gospodarza negocjacji między Ukrainą i Rosją albo zorganizowanie ich na terenie innej własności kościelnej.
Stolica Apostolska od początku wojny dokładała wielkich wysiłków w to, by zachować pozycję prawdziwie neutralną, jakkolwiek jest to trudne. Pewne rzeczy, które powiedziałem, zostały zinterpretowane w jeden czy drugi sposób
– dodał Leon XIV.
Wyraził opinię, że obecnie pierwszorzędną kwestią nie jest to, jak to jest realistyczne, ale to, że różne osobistości muszą naciskać na strony konfliktu po to, by powiedziały: „Dosyć, poszukajmy innego sposobu rozwiązania naszych różnic”.
Mamy dalej nadzieję. Mocno wierzę w to, że nie możemy jej porzucać. Pokładam wielkie nadzieję w naturę ludzką. Jest negatywna strona: są złe postaci, są pokusy. Po każdej stronie można znaleźć dobre motywacje i takie, które nie są takie dobre
– ocenił.
Papież położył nacisk na znaczenie dialogu jako drogi budowania mostów i podkreślił, że ONZ powinna być miejscem, gdzie podejmuje się różne kwestie.
Niestety wydaje się, że generalnie uważa się to, że Organizacja Narodów Zjednoczonych, przynajmniej w obecnym momencie, straciła swoją umiejętność jednoczenia ludzi w kwestiach multilateralnych
– oświadczył Leon XIV.
Wyraził opinię, że są to czasy, w których polaryzacja wydaje się słowem na porządku dziennym. Jego zdaniem potrzebna jest głęboka refleksja nad tym, dlaczego tak jest. Jako jeden z powodów wymienił kryzys pandemii roku 2020, a także pogłębiającą się przepaść między klasą pracującą a najbogatszymi ludźmi.
Jest wiadomość, że Elon Musk będzie (pierwszym) bilionerem na świecie. Co to znaczy i o co chodzi? Jeśli to jest jedyna rzecz, która teraz ma wartość, to jesteśmy w wielkim kłopocie
– ocenił papież.