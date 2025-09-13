Gościem Krzysztofa Baługa jest dr Piotr Pochyły
Tempo rosyjskiej ofensywy w Ukrainie spada
W sierpniu odnotowano umiarkowany spadek tempa ofensywy wojsk rosyjskich w Ukrainie - podało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony. Przeczy to...
W sierpniu odnotowano umiarkowany spadek tempa ofensywy wojsk rosyjskich w Ukrainie - podało w sobotę brytyjskie ministerstwo obrony. Przeczy to...
Nikola Horowska nie awansowała do finału skoku w dal podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w Tokio. Zawodniczka ALKS AJP Gorzów została...
Podczas ćwiczeń "Żelazny Obrońca" oceniamy m.in. współpracę obrony powietrznej i wojsk pancernych, a także stopień wdrożenia nowego sprzętu, w tym...
Austria musi być szybciej gotowa na odparcie zagrożenia - stwierdziła ministra obrony Austrii po pojawieniu się rosyjskich dronów nad Polską....
Gośćmi Marcina Sasima byli: Tomasz Gierczak (PO)Roman Jabłoński (PiS)Marek Halasz (PSL)Tomasz Siemiński (PL2050)
Radni sejmiku lubuskiego są zgodni - Polska właściwie zareagowała na zagrożenie związane z naruszeniem przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Chwalą...
