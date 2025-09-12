Fundacja Bieszczadzka – Ustrzyki Dolne
Wysoka porażka Stali Felgenhauer Jasień w Nysie
Trzecioligowi piłkarze Stali Felgenhauer Jasień przegrali wyjazdowe spotkanie z innym beniaminkiem grupy III - Polonią Nysa 1:5 (0:3). Bramkę dla...
Nowosolskie szkoły podstawowe nr 1, 3 i 5 obchodzą w tym roku jubileusz 80 - lecia. Dziś w miejscowym domu...
Sejm wybrał w piątek adwokatkę Joannę Napierałę na nową przewodniczącą Państwowej Komisji ds. przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15....
Sejm powołał w piątek (12 września) Mariusza Haładyja - dotychczasowego szefa Prokuratorii Generalnej - na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli....
Każdy, kto twierdzi, że wlatywanie dronów w polską przestrzeń powietrzną to była prowokacja Ukrainy, wspiera rosyjską propagandę; musimy unikać dezinformacji,...
