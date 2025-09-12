W Żaganiu trwają obchody święta 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. W ramach jubileuszu istnienia związku taktycznego organizowanych jest wiele wydarzeń. To między innymi uroczysty capstrzyk, podczas którego wspominano dokonania byłych i obecnych żołnierzy Czarnej Dywizji. A jest co wspominać, bo formacja obchodzi w tym roku 80. urodziny.

Podczas spotkana przy Skwerze Czołgisty odsłonięto także pomnik patrona wojskowych spod znaku husarskiego skrzydła, króla Jana III Sobieskiego. 8 dekad to czas ważnych podsumowań, spojrzenia wstecz, ale i w przyszłość. Jak podkreśla dowódca pancernych kawalerzystów generał dywizji Piotr Fajkowski tegoroczne obchody mają wyjątkowy charakter. – Jesteśmy dumni z dokonań naszych poprzedników i kontynuujemy ich misję. Ważne jest, aby o nich pamiętać. Dziś razem z nami w szeregu staje wielu byłych dowódców, żołnierzy rezerwy, samorządowców, ale i pozostałych przyjaciół Czarnej Dywizji. Czujemy się wyróżnieni – zaznacza generał. – Za nami capstrzyk, uroczysty apel na placu Generała Maczka, ale zapraszamy także do klubu na dzisiejszy piknik wojskowy – dodaje dowódca: