Już po raz 17 wielki wybuch dobroci nastąpi w Strzelcach Krajeńskich, to właśnie na strzeleckich plantach będą bić gorące serca mieszkańców tego miasta.

A wszystko to w ramach koncertu charytatywnego „Strzelczanie dla strzelczan”, który odbędzie się w sobotę na strzeleckich plantach.

– W tym roku zbieramy na potrzeby dwójki młodych bohaterów – mówi Eryk Szurko, dyrektor Strzeleckiego Ośrodka Kultury

– Na uczestników czeka moc atrakcji – dodaje Szurko

Początek imprezy na strzeleckich plantach nad jeziorem Górnym o godzinie 14.00

