Żagański Pałac Kultury zaprasza na wspólny seans w kinie plenerowym. Letnia strefa w przypałacowej fosie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów odwiedzających miasto. Kolejna projekcja już dziś wieczorem.

Żaganianie chętnie odwiedzają pałac. – Wspólni z biblioteką mamy wiele propozycji na czas kanikuł. Strefy animacji i zabaw dla dzieci, ale również myślimy o młodzieży i dorosłych. Zachęcamy, aby wygodnie usiąść w leżaku przed ekranem i obejrzeć wspólnie film – mówi Łukasz Świerkowski zaangażowany w wakacyjne projekty:

Organizatorzy przypominają o zabraniu popcornu czy innych przekąsek.