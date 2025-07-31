W Sławie odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Jędrzejem Pasierskim. To autor powieści kryminalnych, w tym najnowszej zatytułowanej „Bogowie Małego Morza”.
– Akcja tego kryminału rozgrywa się nad Jeziorem Sławskim – mówi autor.
Prezentacja książki zainaugurowała tegoroczne Dni Sławy. Do niedzieli barwny korowód ulicami miasta, wystawy, zawody sportowe i koncerty muzyczne. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie grupa Golec uOrkiestra.
