W Sławie odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem Jędrzejem Pasierskim. To autor powieści kryminalnych, w tym najnowszej zatytułowanej „Bogowie Małego Morza”.

– Akcja tego kryminału rozgrywa się nad Jeziorem Sławskim – mówi autor.

Prezentacja książki zainaugurowała tegoroczne Dni Sławy. Do niedzieli barwny korowód ulicami miasta, wystawy, zawody sportowe i koncerty muzyczne. Gwiazdą sobotniego wieczoru będzie grupa Golec uOrkiestra.