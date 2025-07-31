MSZ poinformowało w czwartek (31 lipca), że Andrzej Szejna zakończył pracę w ministerstwie na stanowisku wiceministra. „Bardzo dziękuję za pana pracę w MSZ, którą w przeszłości i obecnie oceniałem pozytywnie” – powiedział szef MSZ Radosław Sikorski zwracając się do Szejny.

O zakończeniu przez Szejnę pracy w MSZ poinformowano w czwartkowym wpisie na platformie X: „Andrzej Szejna zakończył pracę w MSZ na stanowisku wiceministra”.

We wpisie przytoczono słowa ministra Sikorskiego do odchodzącego wiceministra.

Bardzo dziękuję za Pana pracę w MSZ, którą w przeszłości i obecnie oceniałem pozytywnie

– powiedział Sikorski cytowany przez resort dyplomacji.

Jak zaznaczył, od teraz Szejna reprezentuje władzę zwierzchnią, czyli Sejm RP.

Szejna odchodzi z MSZ. Jest komentarz Sikorskiego

Andrzej Szejna od końca marca br. przebywał na urlopie po tym, jak media poinformowały o jego problemach oraz o prokuratorskim postępowaniu w sprawie nieprawidłowości przy rozliczaniu tzw. kilometrówek, czyli rozliczaniu wyjazdów prywatnym samochodem w celach służbowych. Pojawiły się wówczas także doniesienia, że Szejna nie został zweryfikowany przez ABW, a czasowy dostęp do dokumentów ściśle tajnych wydał mu szef MSZ Radosław Sikorski.

Wiceminister zapewnił wówczas, że „zmierzył się z problemem nadużywania alkoholu” i odzyskał kontrolę nad zdrowiem; zapewnił też o prawidłowym rozliczaniu tzw. kilometrówek. Premier Donald Tusk poprosił szefa MSZ o urlopowanie Szejny oraz o „pilne wyjaśnienie sprawy w każdym aspekcie”. Sikorski pytany w kwietniu o dalsze losy wiceministra Szejny po zakończeniu przez niego urlopu podkreślał, że „wiele będzie zależało od wyniku poszerzonego sprawdzenia przez ABW”.

W połowie czerwca Sikorski wręczył Marcinowi Bosackiemu nominację na stanowisko sekretarza stanu w MSZ. Bosacki zastąpił w kierownictwie MSZ Jakuba Wiśniewskiego, który został szefem Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka.