Żarski Dom Kultury zaprasza na 34. Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką. Jeden z największych festiwali w regionie rusza 4 sierpnia. Organizatorzy przygotowali bogaty program imprez.

Każde z wydarzeń odbywać się będzie w przestrzeni miejskiej. – Zachęcamy do spotkań i uczestnictwa we wszystkich przygotowanych eventach. Będzie tego naprawdę dużo – mówi dyrektor domu kultury Łukasz Matyjasek:

– Będzie teatr, fotografia, taniec, ale i animacje i warsztaty dla najmłodszych. Nie zabraknie również koncertów – zaznacza organizator:

Cały program tegorocznych spotkań ze sztuką dostępny jest w mediach społecznościowych ratusza oraz Żarskiego Domu Kultury.