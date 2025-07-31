Gmina Dąbie podpisała umowę na remont mostku w ciągu tzw. betonówki. To droga alternatywna, wykorzystywana przez kierowców jadących do, i z Krosna Odrzańskiego w czasie zatoru na drodze krajowej. Prace przy remoncie uszkodzonego mostku powinny rozpocząć się w przyszłym miesiącu.

– Przeprawa została uszkodzona w czasie wrześniowej powodzi i mieliśmy obawy, czy nie trzeba będzie jej natychmiast zamknąć – mówi Bogusław Zaraza, wójt gminy Dąbie.

Wiele wskazuje, że uszkodzenia są na tyle poważne, iż wykonawca będzie mostek musiał zamknąć, przynajmniej na jakiś czas. A czas tu jest ważny, bo na jesień zapowiadany jest remont Traktu Książęcego w Krośnie Odrzańskim i znów będą się tam tworzyć korki. Dobrze, aby droga alternatywna była do tego czasu przejezdna.