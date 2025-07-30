Powstanie obwodnica Nowego Kramska, Kolesina, Janowca i Klępska! Dziś wojewoda lubuski przekazał na ręce zarządcy dróg dokument zezwalający na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa drogi wojewódzkiej nr 304 na odcinku od drogi krajowej nr 32 do Babimostu”.

Jak mówi Marcin Ogorzałek, p. o. dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich, na wysokości Nowego Kramska powstanie całkowicie nowa droga, która pozwoli ominąć wszystkie wioski znajdujące się obecnie na trasie prowadzącej do lotniska:

– Obwodnica to także duży krok na przód dla rozwoju naszej gminy, na pewno skorzystają na tym nasi mieszkańcy – podkreśla Zbigniew Woziński, burmistrz Babimostu:

– Głównym celem budowy obwodnicy jest dopasowanie potrzeb drogowych do stale rozwijającego się lotniska – mówi Marek Cebula, wojewoda lubuski:

Podobne zdanie ma także Sebastian Ciemnoczołowski, wicemarszałek województwa lubuskiego, który podkreśla, że wzmożony ruch w kierunku lotniska, nie powinien utrudniać życia mieszkańcom sąsiednich sołectw:

Z wieści o budowie obwodnicy cieszą się także mieszkańcy i sołtysi okolicznych wsi.

– Musimy jednak pamiętać, że zawsze coś jest robione kosztem czegoś – przyznaje Magdalena Mikulska-Januszkiewicz, sołtyska Klępska:

Według pierwszych i optymistycznych prognoz, koniec prac i otwarcie nowo wybudowanej obwodnicy będzie miało miejsce w 2027 roku.