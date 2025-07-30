Oddział Rejonowy Ligi Obrony Kraju w Żarach zachęca dzieci i młodzież do spotkań na strzelnicy. W obiekcie przy ulicy Czerwonego Krzyża pod okiem instruktorów można wziąć udział w zajęciach z terenoznawstwa czy udzielania pierwszej pomocy.

Warsztaty na strzelnicy rozpoczynają się w poniedziałek. – Pokażemy między innymi jak bezpiecznie posługiwać się bronią. Swój specjalistyczny sprzęt wystawią również strażacy i motocykliści – mówi Krzysztof Hołyński wiceprezes żarskiego LOK-u:

– Nasz obiekt ma ograniczone możliwości przestrzeni, więc ilość miejsc jest ograniczona. Zajęcia połączone będą z przeprowadzeniem działań i programów z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu, środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych – zaznacza wiceprezes Hołyński:

Dodajmy, że projekt dofinansowany jest z miejskich środków.