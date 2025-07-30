Żarski magistrat podpisał z wykonawcą umowę na remont zabytkowego budynku biblioteki przy ulicy Wrocławskiej. Wartość inwestycji to prawie 2 miliony złotych. Zadanie realizowane jest przy wykorzystaniu środków zewnętrznych.

Na ścianie bocznej budynku pojawiło się pęknięcie fragmentu elewacji. – Prace mają na celu przede wszystkim scalenie konstrukcji obiektu oraz wykonanie zadań stabilizujących, takich jak wzmocnienie fundamentów i przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej – mówi rzeczniczka ratusza Agnieszka Zychla:

– W ramach robot wymieniona zostanie także instalacja sanitarna oraz uszkodzone okna – zaznacza przedstawicielka urzędu:

Dodajmy, że dofinansowanie do zadania to prawie 800 tysięcy złotych.