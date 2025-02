Papież dobrze odpoczął – komunikat takiej treści przekazał w sobotę rano (22 lutego) dziennikarzom Watykan. To najkrótsza informacja podana od początku hospitalizacji Franciszka 14 lutego. Papież ma obustronne zapalenie płuc.

Źródła watykańskie podały, że papież nie poprowadzi niedzielnej modlitwy Anioł Pański ze szpitala, ale ogłoszony zostanie tekst jego rozważań.

W piątek na konferencji prasowej w Poliklinice Gemelii lekarze poinformowali, że Franciszek pozostanie tam co najmniej cały przyszły tydzień. Jak podkreślili, na obecnym etapie leczenia obustronnego zapalenia płuc nie ma zagrożenia życia i papież dobrze reaguje na zastosowaną terapię.

– Ale zagrożenie nie minęło

– dodali.

Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w wywiadzie dla dziennika „Corriere della Sera” w sobotę odniósł się do dyskusji na temat możliwej rezygnacji papieża.

– Te wszystkie spekulacje wydają mi się zbędne

– ocenił.

Dodał: „Szczerze mówiąc nie wiem, czy trwają jakieś manewry tego typu i w każdym razie staram się być poza nimi. Z drugiej strony wydaje mi się czymś dosyć normalnym, że w takich sytuacjach mogą pojawiać się niekontrolowane głosy i jakieś komentarze nie na miejscu. Oczywiście dzieje się tak nie pierwszy raz”.

– Teraz myślimy o zdrowiu Ojca Świętego, o jego powrocie do sił, o powrocie do Watykanu. To jedyne rzeczy, które teraz się liczą

stwierdził kardynał Parolin.

Podkreślił, że wiadomości napływające ze szpitala „podnoszą na duchu”.

Prefekt watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary kardynał Victor Manuel Fernandez z Argentyny powiedział zaś: „Nie ma sensu to, że niektóre grupy naciskają na rezygnację. Robiły to już kilka razy w ostatnich latach, a taka decyzja należy wyłącznie do Ojca Świętego, aby była ważna”.

W wywiadzie dla argentyńskiego dziennika „La Nacion” kardynał Fernandez zapewnił: „Nie widzę klimatu przed konklawe, nie słyszę dyskusji o możliwym następcy bardziej niż przed rokiem, a zatem to nic specjalnego”.

– Dla mnie najważniejsze jest to, że organizm papieża dobrze zareagował na obecne leczenie

– podkreślił.