Przewodniczący Papieskiej Akademii Życia arcybiskup Vincenzo Paglia powiedział w czwartek (20 lutego) dziennikowi „La Repubblica”, że ma dobre wiadomości na temat stanu przebywającego w szpitalu papieża Franciszka. Przyznał, że krążą też fałszywe informacje na ten temat.

– Ja mam dobre wiadomości. Pragnę, aby papież mógł szybko wyzdrowieć, bo jest potrzebny. Musi w pełni wrócić do zdrowia i pełnić rolę pasterza Kościoła, która w tym czasie jest więcej niż cenna

– oświadczył abp Paglia.

– Taki jest papież Franciszek. Na pewno jednym z problemów jego zdrowia jest brak troski o siebie, co zwraca się przeciwko niemu. Może ze strony nas wszystkich powinno być więcej staranności w tym, by go chronić