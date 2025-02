We wrześniu Szkoła Podstawowa w Gościeszowicach będzie miała halę sportową typu namiotowego. Jest to placówka oświatowa na terenie gminy Niegosławice, w której nie ma takiego obiektu, a lekcje wychowania fizycznego odbywają się na dworze. Samorząd otrzymał ma to zadanie, które właśnie się rozpoczęło, 2,5 miliona złotych dotacji z rządowego „Programu Olimpia”. – Zaadaptowaliśmy typowy projekt do naszych potrzeb – mówi wójt Marek Szylińczuk.

Realizacja inwestycji będzie kosztować 4,5 miliona złotych.