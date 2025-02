Wciąż trwają czynności związane z wyjaśnianiem tragedii, do której doszło w Rembertowie – poinformował sierż. sztab. Paweł Chmura. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 33-letni mężczyzna najpierw strzelił do swojej 28-letniej partnerki, a następnie do siebie.

Jak przekazała Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego „Meditrans” w Warszawie, w nocy z soboty na niedzielę (15/16 lutego) tuż po godz. 24 służby dostały wezwanie do napadu z użyciem broni krótkiej na ulicy Pontonierów w Rembertowie.

Po przyjeździe na miejsce zastały tamy leżącą przed budynkiem na śniegu przytomną kobietę z dwiema ranami postrzałowymi w okolicy mostka na wysokości prawej piersi i raną wlotową w okolicy potylicy.

– Ratownicy przystąpili do przeprowadzenia z ranną kobietą medycznych czynności ratunkowych. Po ich przeprowadzeniu pacjentka została przewieziona do szpitala celem dalszej diagnostyki i hospitalizacji

– poinformowało warszawskie pogotowie.

Chwilę potem policjanci i ratownicy weszli do jednego z mieszkań w pobliskim bloku. Miał tam przebywać mężczyzna z bronią. Po wejściu służby odkryły zwłoki 33-latka z raną postrzałową głowy.

– Ze wstępnych ustaleń policjantów i relacji świadków wynika, że 33-letni mężczyzna najpierw zaatakował swoją 28-letnią partnerkę używając wobec niej siły fizycznej, a następnie oddał w jej kierunku strzały z broni czarnoprochowej

– przekazała Komenda Stołeczna Policji.

Potem mężczyzna miał strzelić do siebie. Sprawą zajęła się Prokuratura Warszawa Praga-Południe. Na miejscu zabezpieczono broń i przeprowadzono oględziny. Zaplanowano również sekcję zwłok zmarłego mężczyzny. Czynności są w toku.