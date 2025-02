Piłkarze ręczni Trójki Nowa Sól pokonali Zew Świebodzin 26:22 w pierwszoligowych derbach Ziemi Lubuskiej.

Od początku spotkania przewagę bramkową mieli gospodarze, którzy do przerwy prowadzili 12:10, a bramkę równo z syreną zdobył Maciej Orliński. Dramatyczna sytuacja wydarzyła się w 29 minucie spotkania, gdy rozgrywający Trójki Hubert Brychcy stracił przytomność po starciu z jednym z graczy Zewu. Zawodnik nowosolskiej drużyny długo leżał poza boiskiem, gdzie udzielano mu pomocy, a następnie został odwieziony do szpitala na badania. W drugiej cześci Zew doskoczył do rywali na 13:13, i 15:15, ale w końcówce piłkarze ręczni Trójki dobrze grali w obronie i nie pozwolili sobie wydrzeć wygranej: