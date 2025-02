Wiceprezydent USA J.D. Vance mówi o tym, żeby wsłuchiwać się w głos wszystkich sił politycznych; my to robimy – powiedział kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. Podkreślił również, że w kwestii bezpieczeństwa Polska jest „najlepszym przykładem” tego, o czym mówi amerykańska administracja.

W piątek (14 lutego), podczas 61. edycji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, wiceprezydent USA J.D. Vance ostro skrytykował europejską demokrację, oskarżając Europę o odejście od własnych wartości, stosowanie cenzury, ignorowanie wyborców i prześladowanie chrześcijan.

– Największym zagrożeniem dla Europy nie jest Rosja czy Chiny, ale zagrożenie od wewnątrz, odwrót Europy od niektórych z najbardziej podstawowych wartości

– powiedział.

O to wystąpienie zapytany został prezydent Warszawy, kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski, który również uczestniczy w konferencji w Monachium.

– Ja się koncentruję na tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli na kwestiach bezpieczeństwa

– odparł Trzaskowski. Jak wskazał, J.D. Vance w swoim przemówieniu mówił też o tym, że trzeba brać odpowiedzialność za bezpieczeństwo w swoje ręce, a Polska właśnie to robi.

– Jesteśmy najlepszym przykładem w Europie, jeśli chodzi o to, co proponuje administracja Trumpa i to, o czym mówi J.D. Vance

– przekonywał.

Odnosząc się do komentarzy Vance’a na temat demokracji w Europie, Trzaskowski ocenił, że „demokracja jest w Europie silna”.

– Natomiast J.D. Vance mówi o tym, żeby wsłuchiwać się w głos wszystkich sił politycznych. My to robimy. Ja dlatego uważam, że w kwestiach bezpieczeństwa powinniśmy mówić jednym głosem

– powiedział.

Wcześniej Trzaskowski podkreślił, że jego zdaniem w 2026 r. wydatki na obronność powinny być podniesione do 5 proc. PKB. Po raz kolejny zaznaczył również, że jeśli mamy doprowadzić do pokoju między Ukrainą a Rosją, to musi być to pokój akceptowalny dla tego pierwszego państwa. Jak dodał, właśnie o tym w Monachium rozmawiał z przedstawicielami Ukrainy.

W piątek Trzaskowski wziął udział w panelu poświęconym umacnianiu odporności demokracji na zagrożenia ze strony populizmu. W dyskusji oprócz niego uczestniczyli też: premier Norwegii Jonas Gahr Stoere, minister spraw zagranicznych Indii Subrahmanyam Jaishankar i amerykańska senator Elissa Slotkin.