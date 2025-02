Rodzicu! Chcesz posłać swoje dziecko do publicznego żłobka? A może zamierzasz przedłużyć uczęszczanie do placówki na kolejny rok szkolny? Sprawdź, kiedy i jak to zrobić!

Jeśli rodzice chcą, aby ich dzieci nadal uczęszczały do tego samego żłobka, muszą oni złożyć odpowiedni wniosek w terminie od 17 do 28 lutego.

– Złożenie wniosku poza wskazanym terminem oznacza rezygnację z miejsca w żłobku – mówi Barbara Szymańska, naczelnik wydziału zdrowia i spraw społecznych w Urzędzie Miasta Zielona Góra:

Po zakończeniu zbierania deklaracji na przedłużenie pobytu dziecka w żłobku przyjdzie kolej na nabór nowych wniosków. Rozpocznie się on 3 marca i dotyczyć będzie miejsc w żłobkach nr 1, 4 i 7 w Zielonej Górze.