Żarski magistrat uruchamia nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców. Gminny program rusza 15 lutego. Dokumenty należy składać w biurze obsługi mieszkańca. Wszelkie informacje w tej sprawie znajdują się na miejskiej stronie internetowej.

O dofinansowanie ubiegać się mogą osoba fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, wielolokalowej oraz wspólnoty mieszkaniowe. – Zachęcamy do sięgania po środki na wymianę źródeł ogrzewania. Dotyczy to urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym o sprawności cieplnej poniżej osiemdziesięciu procent lub użytkowanych dłużej niż dziesięć lat – mówi rzeczniczka ratusza Agnieszka Zychla:

Dotacja przyznawana jest w wysokości do 85 % kosztów kwalifikowanych. Dla osób fizycznych wynosi ona nie więcej niż 10 tysięcy złotych brutto oraz dla wspólnot mieszkaniowych do 20 tysięcy złotych brutto.