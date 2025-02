Aktorzy Teatru Śląskiego w Katowicach zaprotestowali przeciwko niskim wynagrodzeniom aktorów etatowych. We wtorek przedstawili swój manifest, w którym wezwali aktorów z całej Polski do jedności i solidarności.

Aktor Marcin Gaweł na wtorkowej próbie prasowej „Tkoczy” w reż. Mai Kleczewskiej pojawił się z napisanym na kartonie hasłem: „Jestem aktorem teatralnym. Zarabiam najniższą krajową”.

Przedstawił manifest w imieniu aktorów Teatru Śląskiego oraz oddziału Związku Artystów Scen Polskich w Katowicach.

– Aktorzy etatowi teatrów publicznych! (…) Wzywamy was do jedności i solidarności, by wystąpić razem przeciwko najniższej płacy krajowej, która jest naszym wynagrodzeniem. Za najniższą krajową nie możemy i nie chcemy już pracować. Nie chcemy mieć emerytur obliczanych od najniższej krajowej

– napisali aktorzy w manifeście.

Wskazali, że to nie manifest przeciwko dyrektorom teatrów oraz samorządom, które są ich organizatorami.

– Ten manifest jest skierowany do premiera i ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ponieważ państwo polskie nie może skazywać aktorów pracujących na etatach w teatrach państwowych na życie poniżej godności ludzkiej

– podkreślili.

Aktorzy w manifeście zaznaczyli, że chcieliby podniesienia wynagrodzeń z najniższej do średniej krajowej, co „dla grupy ok. 1700 osób dla budżetu kraju będzie wydatkiem niemal niezauważalnym”.

Ile zarabia aktor w teatrze?

Marcin Gaweł w rozmowie z PAP wyjaśnił, że aktorzy postanowili zwrócić się bezpośrednio do MKiDN, bo to ono ma narzędzia, aby podnieść wynagrodzenia aktorów etatowych.

– Obecnie wygląda to tak, że niezależnie od stażu pracy w teatrze, każdy otrzymuje to samo wynagrodzenie – najniższą krajową. Do tego za spektakle jest tzw. dodatek. (…) Ale jeżeli aktorka z kilkudziesięcioletnim stażem gra 3-godzinny spektakl, wymagający ogromnego wysiłku fizycznego i psychicznego, a dostaje za to 200 zł z hakiem, to na dzisiejsze czasy jest moim zdaniem wynagrodzenie poniżej godności

– podkreślił aktor.

Dodał, że zespół Teatru Śląskiego rozpoczął swój protest od opublikowania manifestu i zbiórki podpisów pod petycją o godne wynagrodzenia dla aktorów etatowych. Nie wykluczył, że później przybierze on inne formy.

Aktorzy zasygnalizowali, że postanowili ogłosić swój manifest przy okazji zbliżającej się premiery „Tkoczy” w reż. Mai Kleczewskiej, ponieważ to spektakl opowiadający o buncie i nierównościach społecznych. Natomiast reżyserka wsparła ich postulaty.

Dolnośląscy tkacze domagali się od fabrykantów m.in. poprawy warunków pracy i życia. Ich powstanie, które wybuchło w 1844 r., było pierwszym zrywem klasy robotniczej i wstępem do europejskiej Wiosny Ludów. Opowiadający o tym dramat „Tkacze” jest uznawany za najwybitniejsze dzieło Gerharta Hauptmanna – laureata literackiej Nagrody Nobla z 1912 r.

Spektakl „Tkocze” na deskach Teatru Śląskiego zostanie wystawiony w polsko-śląskim tłumaczeniu autorstwa Mirosława Syniawy. Premiera odbędzie się 14 lutego 2025 r.