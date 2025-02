W przypadające 11 lutego w Kościele katolickim święto Matki Bożej z Lourdes przypada Światowy Dzień Chorego. Jego celem jest dostrzeżenie osób cierpiących na duszy i ciele. Tego dnia w wielu świątyniach i szpitalach podczas mszy udzielany jest sakrament namaszczenia chorych.

Światowy Dzień Chorego w Kościele katolickim ustanowił w 1992 r. papież Jan Paweł II. Chciał, aby tego dnia w sposób szczególny dostrzec osoby cierpiące na duszy i ciele. Na ten dzień wyznaczył datę 11 lutego – wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, które jest wynikiem uznania przez Kościół zjawień Matki Bożej ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes, które miały miejsce 1858 r.

W tym roku hasłem 33. Światowego Dnia Chorego są słowa „+Nadzieja zawieść nie może+ i umacnia nas w ucisku”. W orędziu na ten dzień papież Franciszek zwraca uwagę, że w cierpieniu człowiek uświadamia sobie, że wszelka nadzieja pochodzi od Boga.

– On nas nie opuszcza i często zaskakuje darem wytrwałości, o której nigdy byśmy nie pomyśleli, a której sami nigdy byśmy nie zdobyli. Choroba staje się więc okazją do spotkania, które nas przemienia, do odkrycia niewzruszonej skały, do której możemy się zakotwiczyć, aby stawić czoła burzom życia