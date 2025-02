W Tomaszowie w gminie Żagań przeprowadzono turniej w piłkę halową o puchar wójta. W sportowym wydarzeniu zorganizowanym w sali sportowej szkoły wzięli udział reprezentanci sześciu drużyn z placówek oświatowych.

Walka toczyła się o główne trofeum, choć wszyscy zgodnie podkreślali, że najważniejsza była dobra zabawa. Kilkudziesięciu występujących na boisku chłopców to przedstawiciele podstawówek z Miodnicy, Bukowiny Bobrzańskiej oraz dwóch żagańskich szkół. Gospodarze także wystawili dwa zespoły. Impreza zainaugurowana została po raz pierwszy, ale wszystko wskazuje na to, że wpisze się na stałe w kalendarz sportowych eventów gminy. Jak mówią sami zawodnicy jest to dla nich dobrze spędzony czas. – Spotykamy się z innymi i aktywnie mija nam ten dzień – dodają młodzi sportowcy: